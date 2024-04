Proposta choc di ’Salviamo le Apuane’ Dividiamo le cave di Massa e Carrara | quelle nel Parco vanno bloccate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024), 30 aprile 2024 – Lasciare lesolo a, ormai data per ‘spacciata’, e chiudere tutte le altre, oltre ad applicare con rigore tutte le previsioni della normativa per la filiera corta. E’ la‘alta e coraggiosa’ che lancia il gruppo Salviamo le Apuane, quasi, ma con l’obiettivo sia di far discutere sia di trovare una strada per tutelare le montagne dall’attività estrattiva. Una, scrivono che possa "sbloccare la situazione di incompatibilità fra ambiente ed economia nelle Alpi Apuane. Sarà presentata pubblicamente e discussa nel convegno organizzato a Palazzo Ducale dil’11 maggio alle ore 10 intitolato ‘Salviamo le Apuane e il lavoro apuano’". L’idea che lancia il gruppo "nel pieno della campagna elettorale europea e ...