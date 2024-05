Incidente mortale | scontro fatale per un’ostetrica in viaggio con la famiglia

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 maggio 2024) Ancora una vittima della strada il 1 maggio. È morta in unche si è verificato, nella tarda mattinata, tra via Ombrone e la Teverina, nel territorio di Viterbo,di 54 anni, Luisella Pallozzi. Doveva essere una giornata da trascorrere in. Una gita fuoriporta che, invece, si è trasformata in una tragedia. Ambulanza e Vigili del Fuoco – foto repertorio – (ilcorrieredellacitta.com)Ilcon lasi trasforma in tragedia La vittima era inda Narni, dove viveva, diretta nel viterbese, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine si è verificato l’impatto tra l’auto a bordo della quale si trovava la 54enne e un’altra vettura. La macchina nella quale viaggiava l’ostetrica, insieme alla sorella, ai due ...