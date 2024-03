Settore giovanile Primavera beffata due volte nel finale | con l’Entella finisce 3-3 A Del Bene non bastano gli innesti di Giunti | Agosti e Polizzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Un’autentica beffa per labiancossa che ha schierato anche. Al Perugia non basta il doppio vantaggio e nelsubisce la rimonta del(3-3) che porta così a casa un punto prezioso in chiave playoff. Delusione fra i biancorossi che ora si ritrovano fuori dalla zona spareggi e costretti a rincorrere. Al 27’ vantaggio biancorosso con Barberini. Nella ripresa Yimga sventa un possibile gol degli ospiti. Poco dopo stacco imperioso di Cottini su calcio d’angolo e rete del 2-0. Alla mezz’oraaccorcia le distanze con Petitti. Un minuto dopo grande azione personale di Ronchi che fa 3-1. A tre minuti dallo scadere Conte, lasciato libero in area, di testa accorcia le distanze ma la beffa arriva nel recupero con Hu che di ...