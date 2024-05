Italia pronta a riaccendere il nucleare - tra 4 anni i primi mini reattori

(Di venerdì 3 maggio 2024) La strada per il ritorno dell’alè tracciata. L’idea del governo è di puntare suia fissione di quarta generazione e a tale scopo si sta preparando a modificare il quadro legislativo. Il gruppo di lavoro è guidato dal costituzionalista GiovGuzzetta. L’idea dell’esecutivo è che a regime nel nostro Paese potrebbero entrare in funzione 15-20nucleari, in sigla SMR, strategicamente dislocati sul territorio nazionale così soddisfare in primo luogo le esigenze dei settori industriali più energivori, come per esempio la siderurgia, per poi diffondersi ulteriormente. Il contributo complessivo dell’atomo di nuova generazione al fabbisogno nazionale dovrebbe infatti attestarsi attorno al 20%, il resto sarebbe in gran parte ...

nucleare, via ai mini reattori: primi impianti in 4 anni. «Garantiranno il 20% dell'energia nazionale» - Il nucleare entra ufficialmente nella strategia energetica italiana. E punta, a regime, a un contributo pari a circa il 20% nel mix energetico del Paese che si reggerà per il resto ... Continua a leggere>>

Sempre più basso! DJI mini 2 SE Fly More Combo (no patentino), drone completo di accessori oggi a soli 379€! - DJI mini 2 SE Fly More Combo, come identifica la dicitura "Combo ... la telco ospiterà la seconda Oracle Cloud Region italiana Armi nucleari controllate dall'intelligenza artificiale Gli Stati Uniti ... Continua a leggere>>

nucleare, via ai mini reattori: primi impianti in quattro anni. «Garantiranno il 20% dell'energia nazionale» - Il nucleare entra ufficialmente nella strategia energetica italiana. E punta, a regime, a un contributo pari a circa il 20% nel mix energetico del Paese che si reggerà per il resto ... Continua a leggere>>