Meghan e i bambini non accompagneranno Harry e Londra

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si susseguono molteplici speculazioni sul ritorno del principe. La situazione che attualmente attanaglia la Famiglia Reale, infatti, potrebbe essere l’occasione giusta per ricucire i rapporti tra i Sussex e i reali inglesi. Tuttavia diverse fonti sono concordi nell’affermare che néMarkle né ilonel ritorno a casa. Si prevede a breve un ritorno del principe. Il duca di Sussex è tornato nel Regno Unito appena qualche settimana fa per fare visita a suo padre. Poche ore dopo la pubblicazione della dichiarazione in cui si annunciava del cancro di re Carlo III, infatti,è salito a bordo di un aereo per recarsi da lui. I due avrebbero avuto un breve colloquio di circa 40 minuti. Parlandone ...