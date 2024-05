No contributo terzi e recensione non genuina | Pedretti - chiesta l' archiviazione del caso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 4 maggio 2024) Le indagini svolte dalla Procura di Lodi suldi Giovanna, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano che si è gettata nel Lambro dopo essere finita al centro di una bufera mediatica sui social, hanno chiarito che nella morte «non vi è stato alcundi terze persone» e che «si è suicidata per annegamento dopo numerosi tentativi autolesivi a mezzo di uno strumento da taglio non capace di lesioni profonde». È quanto si legge in una nota della Procura di Lodi, che ha avanzato oggi la rididel procedimento «per insussistenza di fatti penalmente rivelanti» in relazione al fascicolo aperto contro ignoti per istigazione o aiuto al suicidio. «È noto che il suicidio è avvenuto pochi giorni dopo che la signoraaveva pubblicato sul sito ...