Nastro trasportatore gli lacera un braccio - operaio 46enne muore per un’emorragia

Le verrà conferita la cittadinanza onoraria domani, sabato 4 maggio, ma non solo. alla piccola Maria, la prima bimba a nascere a Lampedusa dopo 51 anni, verrà intitolato anche il nascente parco giochi creato in via Roma. La piccola è venuta alla luce il 31 luglio del 2021 poco dopo che la sua ... Continua a leggere>>