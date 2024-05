Colleferro Sabato 4 Maggio alle 17 30 nella Biblioteca Comunale R Morandi - presentazione del libro La ricreazione è finita di Dario Ferrari

Il gol di Fuellkrug contro il PSG permette al Borussia Dortmund di aggiudicarsi la gara d’andata contro i parigini e avvicinarsi sempre più ad un ritorno in una finale di Champions attesa 11 anni, e che potrebbe anche rivedere il derby contro il Bayern dell’ex Tuchel. Nel frattempo però c’è un ... Continua a leggere>>

Restituire un’esperienza estetica di raccordo tra un luogo deputato all’arte e la città che gli “gira intorno”. È uno degli obiettivi di “ Spleen . Tre opere per la Fondazione Filiberto e Bianca Menna ” a cura di Gianpaolo Cacciottolo e Massimo Maiorino, in programma dal 4 maggio al 30 giugno. Tre ... Continua a leggere>>

E’ stato un fine settimana molto intenso per il Porto: l’evento principale non è venuto dal campo, nonostante la disputa del Clasico con lo Sporting, terminato 2-2 con i Dragoni che recriminano per aver buttato una Vittoria che era praticamente già a referto. Il principale avvenimento della ...

Continua a leggere>>