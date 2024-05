Napoli - rissa tra minorenni a Bagnoli | accoltellati due 15enni

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) –nella serata di ieri a, nei pressi dell'Arenile di: due. Dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa, gli agenti del commissariato di polizia disono intervenuti in un locale per unatra giovanissimi. Nel corso della colluttazione, sono statidueche, trasportati all’ospedale San

