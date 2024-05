Rapina in banca a Napoli - dipendenti e clienti sequestrati per 40 minuti | arrestata una coppia

(Di sabato 4 maggio 2024) Un uomo di 38 anni e la sua compagna di 40 sono stati rintracciati e arrestati dai carabinieri un'ora dopo la, andata in scena in unadi Chiaiano.

In fuga dal centro città in bicicletta, con due pistole in tasca e quasi 25mila euro appena rapinati alla filiale della Bcc di piazza Grimoldi. Il colpo è stato realizzato ieri mattina verso le 11, quando un uomo, apparentemente italiano e senza particolari inflessioni nel parlare, è entrato in ... Continua a leggere>>

Napoli, terrore in banca durante la rapina: sequestrati anche i clienti - Napoli, terrore in banca durante la rapina: sequestrati dipendenti e clienti per 40 minuti. Arrestata coppia dai Carabinieri ... Continua a leggere>>

rapina in banca con pistola spianata, sequestrati dipendenti e clienti per 40 minuti - Siamo a Napoli, in via Emilio Scaglione, strada trafficata nel quartiere Chiaiano. Una coppia si presenta all’ingresso di una banca. La donna rimane fuori, in strada: è il palo. L’altro sfila una pist ... Continua a leggere>>

Di fronte alla banca con le pistole. La rapina salta, preso l’ex della Mala - Operazione della polizia: in manette Achille Pozzi, sodale di Maniero, e Omar Gioppato: sono stati sopresi a Camisano Vicentino. Armi nascoste a Campodoro ... Continua a leggere>>