Napoli - Pioli è una pista calda | la risposta in conferenza sul contatto con De Laurentiis

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilsfoglia la margherita sul nome dell’allenatore della prossima stagione. Le possibilità di conferma di Calzona sono vicine allo zero e il presidente Devaluta tre nomi interessanti. La trattativa con Antonio Conte si preannuncia in salita, alla portata invece le pisteo Vincenzo Italiano. Il nome in pole per la panchina delè proprio quello di Stefano. Il tecnico ex Fiorentina è stato considerato uno dei principali responsabili della stagione del Milan e il divorzio al termine della stagione è certo. Le parole disul futuro “Non ho nessun pensiero se non la partita di domani. A fine campionato incontrerò il club e parleremo del futuro. La cosa reale è che non parlerò con nessun altro club fino al termine della stagione. So che fate fatica a ...

Giovanni Simeone è sempre più vicino alla cessione . Diversi club sono sulle sue tracce, ecco quanto chiede De Laurentiis per l’attaccante del Napoli . Il Napoli vuole cambiare pelle dopo la difficile stagione che sta per concludersi. Pochi alti e troppi bassi per gli ex campioni d’Italia che non ... Continua a leggere>>

Pioli spiazzato da un giornalista in conferenza stampa: gli fanno una domanda in napoletano - Una domanda in napoletano lascia senza parole Pioli in conferenza stampa. “T piac a pizz”, ma l’allenatore non si lascia sfuggire indicazioni sul suo futuro dopo il Milan. Continua a leggere>>

DA UDINE - Cannavaro cerca la prima vittoria da allenatore in Serie A contro il suo napoli - Il napoli per ovvi motivi è un avversario speciale per Fabio Cannavaro, il campione del mondo napoletano che al San Paolo faceva il raccattapalle prima di debuttare in prima squadra. Il Messaggero Ven ... Continua a leggere>>

Pioli via subito dal Milan: scoperto l’accordo con un altro club di Serie A - Secondo quanto evidenziato dall’edizione online di ‘Repubblica’ il napoli avrebbe scelto Stefano Pioli con il presidente De laurentiis che avrebbe virato sull’allenatore che ha ancora un anno di ... Continua a leggere>>