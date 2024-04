Antonio Conte nuovo allenatore della SSC Napoli - anche Montuori annuncia | Accordo raggiunto

Panchina Milan, Antonio Conte avrebbe detto di sì al Napoli. De Laurentiis ha convinto il tecnico salentino: ecco le cifre Antonio Conte torna in Serie A. L’ex allenatore di Juventus e Inter sembrerebbe pronto a tornare in pista. Il suo nome è stato accostato da diverse settimane al Milan come ...

Continua a leggere>>