La terapia con cellule immunitarie di design potrebbe ridurre i tumori cerebrali mortali | dimostrano i primi studi

(Di venerdì 15 marzo 2024) Una promettenteconper il glioblastoma Unoo recente ha dimostrato l’efficacia di una nuovaa base dinel, in particolare il glioblastoma. Il meccanismo dellaIl trattamento prevede l’utilizzo diT geneticamente modificate per attaccare specificamente letumorali una volta reimpiantate nel corpo del paziente.clinici e risultati Dueclinici hanno confermato la sicurezza e l’efficacia di questapersonalizzata, evidenziando una riduzione delle dimensioni tumorali in tutti i pazienti ...

Loredana Bertè ha lascia to la clinica romana dove era stata ricoverata nei giorni scorsi per dolori addominali. E’ stata lei stessa ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute con un ... (ilfattoquotidiano)

Le terapie salvavita: convegno a Palazzo Martinengo delle Palle Brescia

Brescia. Venerdì 15 Marzo 2024, dalle ore 13.30 alle ore 18,00, per il ciclo “Salute in Comune”, nella Sala del Camino di Palazzo Martinengo delle Palle – via San Martino della Battaglia 18 (Brescia) ...quibrescia

Grande Fratello, la sorella difende Perla Vatiero e attacca Alessio Falsone: «Quello che hai fatto è una presa in giro». Signorini deluso: Loana Vatiero è entrata nella casa del Grande fratello per un faccia a faccia con Alessio Falsone. La sorella di Perla ha spiegato i motivi per cui ha definito l'imprenditore ...leggo

Dopo turno di notte, va a casa della paziente e la salva: Il sanitario, Francesco Bernetti Evangelista, un medico in pensione impegnato con un cooperativa che collabora con il ... Dopo 10 giorni di ricovero e terapie, la quindicenne è guarita ed è tornata in ...ansa