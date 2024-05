Mistero a Torino di Sangro | Scomparsa Milena Santirocco - Famiglia in Ansia

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 4 maggio 2024) Chieti - La comunità didiè in apprensione per ladi, insegnante di ballo e fitness di 54 anni. La donna è sparita il 28 aprile sul lungomare della città, e le ricerche, estese dalla lecceta alla via Verde, coinvolgono sommozzatori, motovedette e unità cinofile. I figli Manuel e Denis, insieme alla sorella Sonia, hanno diffuso volantini con l'SOS lanciato dall'associazione "Penelope". Temendo che la madre non sia fuggita volontariamente né caduta in mare, i familiari sospettano che qualcuno possa averle fatto del male. Le indagini coinvolgono vigili del fuoco, guardia costiera, Protezione Civile e unità cinofile. Nonostante gli sforzi, finora non sono stati trovati indumenti o oggetti che possano aiutare a ritrovare. La ...