Milan | Paolo Di Canio sicuro | Christian Pulisic in Italia può fare meglio per un motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo la vittoria dela Verona,Diha parlato del rendimento di, alla sua miglior stagione in carriera Ilè arrivato alla pausa con il successo per 3-1 sul campo del Verona, con cui ha consolidato il secondo posto in classifica. Al Bentegodi ancora una volta ha messo la sua firma. L’attaccante statunitense ha segnato il secondo gol dei rossoneri contro i gialloblù e ha anche colpito una traversa, certificando il suo ottimo momento di forma. L’ex Chelsea in questi suoi primi mesi ao si è subito ambientato ed è diventato una certezza per Stefano Pioli e i suoi compagni. I numeri infatti sono da record per lui: questa è la sua miglior stagione a livello realizzativo e di ...