Medio Oriente - Israele sferra attacco a Gaza Usa | “Con l’invasione di Rafah danni inaccettabili”

(Di sabato 4 maggio 2024)dinella notte a: ci sarebbero feriti. Oggi al Cairo i negoziati per cessate il fuoco temporaneo e rilascio degli ostaggi. Blinken: "Hamas ultimo ostacolo all'accordo".

(Adnkronos) – La delegazione di Hamas che dovrebbe arrivare al Cairo non arriverà con una risposta all'ultima proposta di un accordo sugli ostaggi in cambio di tregua con Israele . A sostenerlo è una fonte palestinese all'emittente pubblica israeliana 'Kan'. Secondo la fonte, la delegazione si sta ... Continua a leggere>>

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferra to un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste ferite in seguito all’ attacco a Nuseirat Continua a leggere>>

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferra to un attacco sulla parte centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste ferite in seguito all’ attacco a Nuseirat Continua a leggere>>

israele Hamas, negoziati su gaza in stallo: il punto di oggi 4 maggio - Passano i minuti, scorrono i secondi, ma l’orologio digitale non può cronometrare l’angoscia che dura da 206 giorni. I famigliari di Keith Siegel e Omri Miran parlano insieme sotto ai… Leggi ... Continua a leggere>>

Cessate il fuoco, «Hamas è l'unico ostacolo» - TEL AVIV - «Hamas è l'unico ostacolo al cessate il fuoco a gaza». Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, mentre i militanti si preparano a inviare una delegazione al Cairo per i ... Continua a leggere>>

Secondo il Wall Street Journal, israele ha dato una settimana di tempo a Hamas per accettare una bozza di accordo per un cessate il fuoco - Secondo alcuni funzionari egiziani che hanno parlato con il Wall Street Journal, israele ha dato al gruppo radicale palestinese Hamas una settimana di tempo per accettare o meno un accordo di comprome ... Continua a leggere>>