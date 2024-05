Marito e moglie trovati morti Lei impugnava una pistola

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 4 maggio 2024) AGI - Due coniugi sono statisenza vita questa mattina nel proprio appartamento in via Notarbartolo a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del comando provinciale. Pietro Delia, 66 anni, commercialista, e laLaura Lupo, agente della polizia municipale, di 63 anni, sarebbero statiriversi sul pavimento della cucina dell'appartamento in cui vivevano. Nelle mani della donna è stata rinvenuta una. Non è ancora del tutto chiara la dinamica su cui indagano i carabinieri. A dare l'allarme sarebbe stata la figlia che aveva trascorso la serata di ieri con i genitori, ma questa mattina non riusciva a contattarli. Sul posto il medico legale. L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella dell'omicidio - suicidio, ma non sono statr ancora accertate le motivazioni ...