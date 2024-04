Arrestato il serial killer Miguel Cortes | attore teatrale - lavorava in ospedale e nel suo appartamento sono stati trovati 7 crani umani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024), chimico farmaceutico e ancheè statoin Messico per l’omicidio di un’adolescente di 17 anni nel quartiere Iztacalco di Città del Messico. Le autorità messicane stanno investigando per capire sesia il responsabile della morte di altre 20 donne. Il 39enne è accusato di aver violentato e poi ucciso Maria Josè, una ragazza di 17 anni che vive nel suo stesso. Le telecamere di sorveglianza hanno ripresomentre si avvicinava all’della ragazza dopo che la madre, Cassandra, era uscita per fare la spesa. Maria Josè si stava preparando per andare a scuola quandol’ha colta di sorpresa, ...