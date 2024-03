Michela Coletto è morta di leucemia a 49 anni | i fratelli la ricordano con 37mila tulipani

Muore di leucemia a 49 anni e i fratelli la omaggiano piantando tulipani per beneficienza: «37mila fiori per Michela» - Imprenditrice, madre e sorella. Michela Coletto, di 49 anni, è morta nel 2020 di leucemia. Viveva a San Donà di Piave e ha lottato per due anni contro la malattia ma poi non ce ...leggo

Trentasettemila tulipani per ricordare Michela, imprenditrice morta a 49 anni - L’iniziativa in ricordo dell’imprenditrice di Sant’Andrea di Barbarana a San Biagio. I proventi in aiuto all’Ail ...tribunatreviso.gelocal

Treviso, 37 mila tulipani (a forma di albero della vita) per ricordare la sorella morta e aiutare la ricerca sul cancro - Sant'Andrea di Barbarana, i fratelli Coletto hanno piantato 37 mila bulbi per ricordare Michela, uccisa nel 2020 da un carcinoma. L'azienda agricola è aperta al pubblico e i fiori acquistabili, a favo ...corrieredelveneto.corriere