Macché patenti facili - io non ne so nulla

(Di sabato 4 maggio 2024) Interrogatorio di garanzia ieri per Jonathan Locatelli, il titolare 47enne dell’autoscuola Nuova Verola finita nel mirino della Procura per un giro di. Arrestato perché ritenuto al vertice dell’associazione a delinquere, Locatelli si è avvalso della facoltà di non rispondere ma al gip ha rilasciato qualche dichiarazione spontanea: "Non sapevo, mi limitavo solo a iscrivere i clienti che venivano da me". Agli inquirenti avrebbe specificato che tutti quei soldi – un milione trovato nella scuola guida a ottobre 2023 cui se n’è aggiunto un altro recuperato nelle scorse ore in vari nascondigli tra cui un tombino, i muri dell’autoscuola, un compressore, la valigia di un indagato e assegni vari – sarebbero solo frutto del suo "duro lavoro". Per la Procura il gruppo – 60 indagati – permetteva agli aspiranti conducenti, ...

