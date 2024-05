Patenti facili con l' aiuto del telefonista | 60 indagati per un affare da 1 milione

(Di giovedì 2 maggio 2024)di guida col trucco, ottenute pagando un suggeritore. L'è di portata milionaria ed è stato scoperto dalla polizia stradale di Brescia, con la polizia provinciale e i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria. Per quattro persone sono scattate misure cautelari per...

Tempo di lettura: 2 minutiNel fine settimana scorso, in Avellino e nei comuni sede di Commissariato distaccato, sono stati eseguiti, mediante la predisposizione di posti di controllo, i servizi “Alto Impatto”, finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e pianificati a seguito di ... Continua a leggere>>

Lancia la cocaina appena vede i poliziotti e fugge in scooter: scatta l’inseguimento e l’arresto - Un uomo di 44 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di dosi di cocaina: i poliziotti si sono insospettiti quando hanno visto il 44enne lanciare ...

Continua a leggere>>

Scoperta una centrale di patenti facili, quattro misure cautelari - Tra gli indagati, che sono 60, anche un telefonista, che suggeriva le risposte giuste durante l'esame per la patente.

Continua a leggere>>

Milano, cerca di sfuggire al controllo: un 44enne arrestato per spaccio - L’uomo era ferma su uno scooter fuori da un bar in via Mantegna, quando ha visto gli agenti di polizia ha cercato di allontanarsi gettando un involucro contenente cocaina ...

Continua a leggere>>