Ma l’ultimo ostacolo è il più alto C’è Conegliano Campione d’Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Prosegue il conto alla rovescia per le SuperFinals di Champions League che vedranno tra le protagoniste anche l’Allianz Vero Volley Milano. A quasi un mese dall’eliminazione per mano della Savino del Bene Scandicci nei playoff scudetto, la squadra del Consorzio tornerà quindi in campo un’ultima volta nell’appuntamento più importante dell’anno, che è stato raggiunto grazie al golden set conquistato in casa del Fenerbahce. Domani alle 19 (ora italiana) all’Antalya Sport Salonu della città turca, le ragazze allenate da coach Marco Gaspari sfideranno l’A. Carraro Imoco. Lesse, dopo aver completato la loro trionfale cavalcata nazionale aggiudicandosi oltre alla Supercoppa e alla Coppa Italia anche il settimo tricolore della loro storia (il sesto consecutivo) cercheranno di chiudere un ciclo irripetibile ...