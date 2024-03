Basilicata | Chiorazzo resiste | è l’ultimo ostacolo al “Campo largo” Appelli per il ritiro Bonaccini | “Serve qualcuno che aggreghi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ora la responsabilità, per paradosso, comincia a caricarsi sulle spalle dei leader del centrosinistra, attesi a “non sbagliare niente” per provare a costruire un’alternativa al governo di destra. Dopo la prima spallata con le elezioni regionali in Sardegna, nelle quali l’alleanza l’ha spuntata per qualche centinaio di voti, ecco l’Abruzzo, dove la sfida è aperta tra un altro fedelissimo di Giorgia Meloni, il governatore uscente Marco Marsilio, e il candidato che riunisce davvero il, dalla sinistra ad Azione passando per i 5 Stelle e il Pd, l’ex rettore Luciano D’Amico. Ma sullo sfondo c’è la: si voterà tra un mese e mezzo e la coalizione si ritrova ancora infilata in un vicolo cieco. Al momento resta barricato sulle sue posizioni l’unico candidato, l’imprenditore del settore del sociale Angelo ...