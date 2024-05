Ludovica Valli a Verissimo | l’amore per la madre e la sua famiglia | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 4 maggio 2024)ha parlato delper lae la sua. Laha sottolineato di essere andata via di casa quando sua mamma è stata male perché si era accorta di non essere abbastanza indipendente e di non essere autonoma nel caso fosse successo qualcosa. Per questo ha deciso di allontanarsi da tutto e tutti e vedere se riusciva a cavarsela e a trovare un lavoro visto che non voleva più studiare. L’influencer ha poi parlato della suaora che è in attesa del terzo bebè di cui scopriremo il sesso solo a settembre quando nascerà.