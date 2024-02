Chi è Riccardo De Rinaldis | visto negli spot di Mameli | sulla Rai

(Di sabato 10 febbraio 2024)DeSantorelli è nato il 31 marzo del 1999 a Pavia ed è un attore che vedremo nel ruolo di protagonista nella miniserie di Rai 1Il ragazzo che sognò l’Italia. Di recente lo abbiamoanche in Doc – nelle tue mani e in La lunga notte – la caduta del Duce. Seguitissimo su Instagram,conta oltre 75mila follower. Ama i film di Jackie Chan, le canzoni di Mina e la celebre serie tv Streghe, tanto che si fatto tatuare una triquetra sul petto. Una foto diDe– fonte: InstagramSin da giovanissimo,ha coltivato la passione per la musica, col sogno di diventare cantante, che alternava alle partite di pallavolo sport praticato a livello agonistico. Una volta trasferitosi a Roma, nel 2021, il giovane ...

Claudia Gerini è innamorata, come lei stessa ha confermato in un’intervista al Corriere della Sera. Tanti gli amori che si sono susseguiti nella sua ... (dilei)

Chi è Pino D'Angiò Ecco la vita, la carriera e la malattia del cantante di "Ma quale idea" riproposta ieri al Festival di Sanremo 2024.Ilayda Cevik chi è Betul di Terra Amara. Ilayda Cevik età, marito e figli, vita privata e biografia dell'attrice che interpreta Betul di Terra Amara ...Belen, in questo momento, si trova a Dubai per motivi di lavoro. Dopo il suo viaggio in solitaria in Scozia, la showgirl argentina è partita nuovamente e, anche questa volta, non aveva ...