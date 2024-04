LIVE – Roma-Juventus 1-1 | poule scudetto Serie A femminile 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 aprile 2024) Ladi, match valido per la quarta giornata delladella. Al Tre Fontane scontro tra due delle principali formazioni del campionato: le giallorosse sono a punteggio pieno e sembrano inarrestabili dopo il successo anche sull’Inter, viceversa le bianconere, imbattute da cinque partite, sono reduci da una roboante vittoria con poker sulla Fiorentina. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18 di lunedì 15 aprile. COME SEGUIRLA IN TV Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-1 – 5? Pilgrim, 48? ...