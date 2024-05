LIVE Italia-Corea del Sud 4-1 - Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA | si va all’ultimo riposo! Azzurri in pieno controllo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATorneremo dopo per il racconto del terzo tempo. Il terzo periodo ripartirà con l’in powerplay per 5 minuti: la partita di Sangyeob Kim è finita ha preso una penalità di 5+20. 00:00 FINISCE IL SECONDO PERIODO!del Sud 4-1. 00:05 Intanto c’è stata una testa di Sangyeob Kim ai danni di Glira. Gli arbitri vanno al video per decidere. 00:30 Paratona di Clara! Incursione deini nell’ultima azione disponibile per gli asiatici: il portiere azzurro si distende respingendo. 00:50 Pochissimo tempo verso il secondo e ultimo. 02:00 Occasionissima in contropiede per Gazley, che però a tu per tu con il portiere viene ipnotizzato dall’estremo difensoreno. 03:30che ...