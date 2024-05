LIVE Gloucester-Benetton Treviso 15-11 - Challenge Cup rugby 2024 in DIRETTA | meta di Smith allo scadere del primo temp - veneti a -4 all’intervallo

(Di sabato 4 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40’+2 Non c’è la trasformazione di Albornoz, finisce ilo!15-11! 40’+1AAA BENETTOOON!! Contropiede spettacolare dei! Fantastico break di Halafihi che recupera la sfera in mischia e parte a tutta velocità, azione che si sviluppa sulla sinistra per il tocco vincente dell’estremo!15-11! 40? In avanti fischiato nei confronti di Halafihi, il quale controlla malissimo il pne dopo il drop tentato da Hastings. 39? Adesso iltorna a spingere e chiude in attacco questoo. 37?ANNULLATA! ...

37? meta AAA BENETTOOONNN! RATAVI! Subito a segno i veneti con l'uomo in più: ottima penetrazione di Halafihi, bravissimo a scaricare il pallone per Menoncello che serve lateralmente il numero 11 del Benetton. Gloucester-Benetton 15-11! 36? Ammonito il

gloucester-benetton Treviso oggi in tv, orario Challenge Cup rugby 2024: programma semifinale, streaming - Per la seconda semifinale della Challenge Cup 2023-2024 di rugby, il Benetton scenderà in campo, in trasferta, al Kingsholm Stadium di Gloucester, in

Leoni, si fa la storia: con il Gloucester la sfida che vale la finale di Challenge cup - La partita al Kingsholm Stadium prenderà il via alle 16 (in diretta streaming su EPCR TV). Ecco la formazione scelta da coach Marco Bortolami per la semifinale: confermata la prima linea composta da T