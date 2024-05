Leonardo Da Vinci gay - facciamo il film Ecco l' ultimo agguato woke di Hollywood

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) L'delirio? UnsuDa, ma in versione queer per indagare sulla omosessualità del genio del Rinascimento italiano. La Universal Pictures ha infatti trovato il regista per il kolossal sull'artista, nato nel 1452 e morto nel 1519: sarà un bio-pic, una biografia "queer", appunto, che scaverà nel privato (e dentro le lenzuola) dell'autore dell'enigmatica Gioconda, il quadro conservato al Louvre e probabilmente il più famoso al mondo. Il regista britannico Andrew Haigh, fresco del successo di Estranei (2023), ha firmato con la major per dirigere e adattare l'acclamata biografia dell'autore statunitense Walter Isaacson, come ha anticipato Variety. Basato su migliaia di pagine tratte dai taccuini dell'artista e scienziato e su nuove ...