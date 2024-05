Andrew Haigh dopo Estranei dirigerà un film su Leonardo Da Vinci

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 4 maggio 2024) Come rivelato da Deadline in esclusiva, La Universal Pictures ha ingaggiato il regista britannico) per scrivere e dirigere unsudabasato sulla biografia dell’artista bestseller del 2017 di Walter Isaacson. Basata su migliaia di pagine dei taccuini die sulle nuove scoperte sulla sua vita e sul suo lavoro, la biografia cerca di collegare la sua arte alla sua scienza, mostrando come il genio difosse basato su abilità che possiamo migliorare in noi stessi. Christopher Hampton ha scritto una bozza precedente della sceneggiatura di Da. Ryan Jones, vicepresidente senior dello sviluppo della produzione della Universal, supervisionerà il progetto per conto dello ...