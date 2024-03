Lecce | a Frosinone da salvare solo il risultato | con il Verona servirà una prestazione diversa

(Di sabato 9 marzo 2024) Illascia lo Stirpe con un pareggio per 1-1 che proietta i giallorossi al secondo dei tre scontri diretti di fila, probabilmente quello...

AGI - Frosinone e Lecce si annullano nello scontro diretto per la salvezza valevole per la 27 giornata di Serie A. Allo Stirpe finisce 1-1 con i gol di Cheddira e il rigore di Krstovic, fatto ... (agi)

Il Frosinone stecca il primo esame salvezza, ko a Sassuolo: 1-0. Ora la classifica fa paura: Ma domani la classifica potrebbe essere ancora più grigia: in caso di successo del Verona a Lecce, il Frosinone scivolerebbe ancora fino a occupare una delle tre caselle che alla fine del torneo non ...ilmessaggero

Bookmaker: quote e primo marcatore di Lecce-Verona: Nell'ultima sfida di campionato, giocata contro il Frosinone, il rigore calciato per il gol del pareggio non è stato dei migliori, tanto è vero che la deviazione finale del portiere avversario è stata ...pianetalecce

Lecce – D’Aversa, con il Verona solo un risultato: “Fare di tutto per vincere. Pongracic Sta bene”. I convocati: Secondo scontro diretto di fila per il Lecce, che domani al Via del Mare ospiterà il Verona dell'ex Marco Baroni. A presentare la delicatissima sfida ...salentosport