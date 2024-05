(Di sabato 4 maggio 2024) Quando si disputa la, il sabato è una giornata frenetica per piloti e team di Formula 1. Quello del Gran Premio dirappresenterà una nuova opportunità per capire se il cambio dideciso durante l’inverno si efficace o meno. LA DIRETTA LIVE DIDI F1 ALLE 18.00 E ALLE 22.00 A differenza dello scorso anno, il sabato si apre con la. La mini-gara si terrà nel cuore della giornata della Florida (il pomeriggio in Europa) e precederà leal GP, che invece andranno in scena nella serata nostrana. Pertanto, si arriverà alla sessione atta a determinare la griglia di partenza del Gran Premio avendo già archiviato l’evento complementare. La classifica del Mondiale sarà già cambiata rispetto a quella con cui si è arrivati a ...

La Formula 1 arriva a Miami per disputare il sesto appuntamento del mondiale 2024. Il Circus lascia Shanghai e torna in pista dopo due settimane, pronto per il secondo appuntamento sprint della stagione. Anche questo fine settimana, proprio come in Cina, si correrà anche nella giornata di sabato, ... Continua a leggere>>

A Miami va in scena la sesta tappa del calendario di Formula 1 per la stagione 2024. Il Circus sbarca in terra statunitense, tornando in azione dopo due settimane di pausa proprio a casa di Logan Sargeant e del team Haas. Il circuito cittadino degli States sarà palcoscenico della seconda gara ... Continua a leggere>>

A che ora la F1 oggi su TV8, GP miami 2024: programma in chiaro Sprint e qualifiche in differita - Quando si disputa la Sprint, il sabato è una giornata frenetica per piloti e team di Formula 1. Quello del Gran Premio di miami rappresenterà una nuova ... Continua a leggere>>

F1 oggi (Gp miami): le qualifiche su TV8 e SKY. Gli orari di diretta e differita - F1 oggi, Gran Premio di miami 2024 di Formula 1: gli orari delle qualifiche in TV della diretta su SKY Sport F1 e della differita su TV8. Continua a leggere>>

Formula 1, Gran Premio di miami: gli orari in tv su Sky, Now e TV8 - Auto - News: Ecco la programmazione televisiva completa della tappa in Florida, in diretta sulla pay-tv e in chiaro al tasto 8 del digitale con TV8 ... Continua a leggere>>