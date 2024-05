Occupazione marzo Tasso sale al 62,1%

(Di venerdì 3 maggio 2024) 10.40 Nuovo aumento dell', con +0,3% rispetto a febbraio (+70.000 occupati),e +1,8% rispetto a2023 (+425.000). Lo comunica l'Istat. L'aumento coinvolge sia uomini che donne, dipendenti a autonomi. Ildial 62,1% (+0,2%). In crescita anche il dato trimestrale: +0,2% (+56.000 unità). Su base annua,le persone in cerca di lavoro calano del 7,4% (-148.000),e gli inattivi 15-64enni dell'1,7%(-213.000 unità). La distotale scende al 7,2% (-0,2%) e quella giovanile al 20,1% (-2,3%).

