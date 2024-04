Assalto nella notte al Bancoposta di Ponzano Belaso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Sarzana (La Spezia) 7 aprile 2024 - Unaldell’ufficio diha agitato la. Oltre al botto che ha fatto tremare i palazzi facendo temere una scossa di terremoto i ladri sono stati inseguiti a grande velocità sulla Cisa dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana non riuscendo a raggiungerli. L’allarme alla caserma è scattato dopo le 3 die la pattuglia in quel momento si trovava a poca distanza dall’ufficio. I ladri hanno utilizzato la tecnica del gas saturando la cassetta delper poi farla saltare. La botta ha causato danni alla struttura e vetri blindati per questo resterà chiusa per i prossimi giorni in attesa di verifiche. I ladri sono fuggiti senza riuscire a rubare i soldi. I carabinieri ...