Furto in un’abitazione | la polizia cattura i ladri | hanno 9 e 12 anni

(Di martedì 2 aprile 2024) Perugia, 2 aprile 2024 – Denunciati dalladi Perugia per unin abitazione, ma a sorprendere è soprattutto l’età dei due: uno ha 12, l’altra 9. Sono stati in possesso di refurtiva e, uno di loro, anche di oggetti atti allo scasso. La segnalazione è arrivata da un cittadino che ha notato uno dei due giovani, di 12, con precedenti per, entrare all'interno di un'abitazione e l'altro - una bambina di 9- rimanere fuori a fare il "palo". I poliziotti, dopo aver bloccato la bambina,effettuato un sopralluogo alla ricerca del 12enne che, sorpreso poco dopo all'interno dell'abitazione, con uno scatto repentino, si è dato alla fuga. Inseguito dagli agenti, è stato ritrovato nei pressi del parco Chico Mendez. ...