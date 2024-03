(Di sabato 9 marzo 2024)lancia messaggi social attraverso le vecchie canzoni: un ritorno alle origini per il rapper? In "L'hai voluto tu", brano pubblicato nel 2014 e nelle ultime ore su Instagram, canta: "Perché versare lacrime sul niente? Nella vita un vaf... è più che sufficiente"

In questi giorni di festa il consumismo è quella coperta corta che non riesce a mascherare la realtà degli incontri che ci aspettano ai pranzi e ai cenoni. Incontri con parenti poco o mai ... (ilfattoquotidiano)

"Rapporti umani in saldo...". Cosa rivela la canzone condivisa da Fedez: Fedez lancia messaggi social attraverso le vecchie canzoni: un ritorno alle origini per il rapper In "L'hai voluto tu", brano pubblicato nel 2014 e nelle ultime ore su Instagram, canta: "Perché versa ...ilgiornale

Otto marzo. Brasile, Iraq, Kenya trecento storie di “overkilling” che cosa sono i femminicidi politici: In tutto il mondo la diffamazione sessuale è una “tattica che viene usata per attaccare le attiviste per i diritti umani”, osserva l’ONU nel suo rapporto del gennaio 2019. “Le loro azioni vengono ...corriere

Empatia, dove nasce la capacità di «sentire con gli altri» (e come fare per coltivarla): L'attitudine a comprendere lo stato d’animo e le emozioni di un’altra persona, in modo immediato e talvolta senza bisogno di parole, è frutto di una complessa interazione tra diverse aree del cervello ...corriere