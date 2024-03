La Toscana alla Bmt di Napoli con un evento ‘fuori Salone’ sugli Etruschi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Le meraviglie etrusche senesi di San Casciano dei Bagni rafforzano la candidatura dell’Unione Valdichiana senese a Capitale Italiana della Cultura 2026, prima cordata di dieci Comuni a farlo. Laarriva cosìBMT dicon unin programma mercoledì, 13 marzo (ore 18), al Grand Hotel Vesuvio e organizzato dall’Agenzia regionalePromozione Turistica in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo, in agenda nel capoluogo campano dal 14 al 16 marzo. Titolo dell’incontro “, Terra d’arte, meraviglie ed emozioni”, con i recenti ritrovamenti salernitani a Pontecagnano che hanno esteso a sud della Campania la frontiera dell’Etruria, mentre èla più importante scoperta di statue in ...