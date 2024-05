Adriano | Incolpano lImperatore’ del calcio per la rottura della coppia più famosa del Brasile | Belo e Gracyanne erano un trio

(Di mercoledì 1 maggio 2024) 2024-04-29 10:30:56 Giorni caldissimi per ilitaliano!leggendario calciatore brasiliano noto come ‘L’imperatore’è stato accusato di essere il provocando ladi una delle coppie più famose e apprezzate del. Un giornalista ha pubblicato che a ‘relazione’ diBarbosa con l’ex Flamengo, Inter, Fiorentina, Parma, Roma, Corinthians, Atletico Paranaense e Miami United, è stato il fattore scatenantetra il modello di fitness e Playboy e il cantante(Marcello Pires Vieira). Te lo dirò, avevano una cosa a tre.hanno fatto una cosa a tre e poi ce n’è stata una conBruno Di Simone “Vi dirò che hanno fatto una cosa a tre. ...

Gianluigi Buffon: “Un anno senza calcio, nuovi progetti e un po’ di malinconia. Per due volte vicino alla Roma, mi hanno tenuto Conte e Pirlo” - Intervista all’ex portiere, oggi capo delegazione della Nazionale: “La passione per il calcio nata in Friuli su un balcone durante il Mundial ‘82. I miei ...

Continua a leggere>>

Barkok sfigurato al volto dopo una aggressione: il giocatore dell’Hertha Berlino operato d’urgenza - Nella notte tra sabato e domenica il centrocampista offensivo Aymen Barkok, in forza all'Hertha Berlino, è stato coinvolto in una collutazione in un locale ...

Continua a leggere>>

Adani sogna l’ex Juve al Napoli: «Espressione di calcio mai vista. Neanche Spalletti…» - Adani sogna l’ex Juve al Napoli: «Espressione di calcio mai vista. Neanche Spalletti…». Le parole a Il Mattino Adani a Il Mattino ha parlato degli ex Juve Conte e Sarri per la panchina del Napoli. ADA ...

Continua a leggere>>