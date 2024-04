Concerto di Bruce Springsteen a San Siro | i fan preparano la coreografia Come partecipare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Milano, 9 aprile 2024 – Ala un derby o una partita di Champions League. Se siamo abituati alle coreografie delle curve in occasione dei match calcistici più importanti, siamo di fronte – quasi – a una novità quando spettacoli simili vengano messi in scena nel corso dei live di solisti o band affermati. Ci sta pensando uno dei gruppi di fan più caldi, veri e propri fedelissimi devoti del loro idolo. Stiamo parlando degli appassionati di, pronti a portare lo spettacolo anche sugli spalti di San, lo stadio dove sabato 1 giugno il Boss si esibirà con la sua E Street Band. Va detto che non si tratta di una prima assoluta: coreografie in occasione dei concerti milanesi dell’autore di “Born in the Usa” e “Nebraska” erano state realizzate anche nel 2013 e nel 2016. ...