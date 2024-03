La Juventus è in crisi | solo 0 a 0 contro il Genoa Appena 7 punti nelle ultime 8 giornate | la cruda realtà dei numeri

(Di domenica 17 marzo 2024), con una sola vittoria e 9 gol fatti a fronte di 11 subiti. Una classifica che dice 59dopo 29, ovvero gli stessi conquistati sul campo un anno fa quando la squadra era stata travolta dalle penalizzazioni e dalle vicende giudiziarie. È ladeiche descrive lanera della: lo 0 a 0 in casaildimostra che i bianconeri non sono più capaci di vincere. Nemmeno il ritiro forzato deciso dalla società e difeso a spada tratta dal ds Cristiano Giuntoli è servito a qualcosa. Dal 21 gennaio ad oggi, la squadra di Max Allegri ha vintouna ...

