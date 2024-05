Jomi Salerno - contro Cassano ultimo atto della regular season

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà la gara in programma alle ore 17.00 di domani, domenica 5 maggio, alla Palestra Palumbo traMagnago a chiudere la fase regolare del campionato di serie A1 di pallamano femminile. Le campionesse d’Italia in carica sono pronte a scendere in campo dinanzi al proprio pubblico, lo faranno già certe di chiudere al primo posto in classifica la, grazie al pareggio ottenuto sul campo di Erice lo scorso fine settimana. Per le salernitane, dunque, c’è soltanto da mettere un punto a questa fase campionato, mostrando in campo una buona pallamanole avversarie del, per poi voltare pagina e guardare ai playoff scudetto. La gara di domani, infatti, servirà a scaldare i motori in vista dell’importante ...