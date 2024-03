Jomi Salerno | riparte il campionato di serie A1

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRipartirà domani, sabato 9 marzo, dopo una pausa lunga tre settimane, ildiA1 di pallamano femminile. Laè pronta ad ospitare in casa propria, alla Palestra Palumbo, la Casalgrande Padana. Il ritorno in campo dopo il lungo periodo di stop segna l’inizio della parte più calda della stagione, quella che porterà fino alla conclusione della fase regolare del. Per le salernitane c’è l’importante sfida contro Casalgrande Padana per provare a mantenere la testa della classifica. Le atlete allenate da Christophe Cassan, reduci dalla vittoria in trasferta sul Sassari per 23 – 34 dello scorso 17 febbraio, sono prime con 24 punti, subito dietro, a quota 23, Erice, Brixen e Pontinia. Per le ospiti (sconfitte dal Pontinia prima della sosta), ...