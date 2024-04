Ciclismo - in cantiere il Memorial Maurizio Bresci-Piccola Liegi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Prato, 23 aprile 2024 - Non è lontano il 26 maggio, data di svolgimento a Galciana di Prato del IV°, a ricordare questo giovane pratese appassionato diprematuramente scomparso, e che amava le classiche monumento del nord-Europa, una su tutte la-Bastogne-, svoltasi domenica scorsa con la straordinaria impresa solitaria dello sloveno Tadej Pogacar. L’anno scorso la gara fu valevole per il Campionato Regionale èlite e under 23 (vinse Niccolò Garibbo della Gragnano Sporting Club), questa volta non ci sono etichette particolari ma sarà un’altra grande edizione tenuto conto dell’impegno di Fabio Dabizzi, dell’ ex corridore Leonardo Giordani e dei loro collaboratori con l’apporto tecnico del Gruppo ...