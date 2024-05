Manifestanti bloccano l’autostrada Ayalon di Tel Aviv | chiedono al governo di non attaccare Rafah e un accordo per la liberazione degli ostaggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Una manifestazione sta bloccandodi Tel. I partecipantiunimmediato per laancora nelle mani di Hamas. Lo riportano i media dello Stato ebraico. A guidare la protesta, fra gli altri, Yehuda Cohen, il padre del 19enne Nimrod Cohen, e Shay Mozes, il nipote del 79enne Gadi Mozes. Sono presenti anche i membri di un gruppo di protesta guidato da donne che chiede a Israele di non lanciare la sua imminente offensiva a, avvertendo che ciò metterà in pericolo la vita. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.