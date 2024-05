Mancano operatori socio sanitari | Open day per cercare personale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Quel che è certo è che il settoreo ha sempre più fame died è uno dei settori in crescita per quanto riguarda la domanda e l’offerta di lavoro, dopo il più tradizionale manifatturiero, quasi in tandem con il commercio. La tendenza è presto dimostrata anche dall’day in calendario per la giornata del 7 maggio, organizzata da Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego - settore servizi per il lavoro di Firenze e Prato, al Centro per l’impiego di via Pistoiese 558/E, a Narnali. L’appuntamento è rivolto a tutti i cittadini interessati a lavorare nel settore, i quali presentandosi negli orari previsti (9.30-12.30; 14.30-16.30), muniti del proprio curriculum vitae, potranno sostenere un colloquio con glidel Cpi, nel corso del quale saranno presentate le ...