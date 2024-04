Savino | Inzaghi - rivincita da brividi! Thuram? Rispondo a chi lo criticava!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024) Il grande tifoso dell’Inter Nicola, conduttore radiofonico e televisione, commenta la grande vittoria dello scudetto dell’Inter. E a chirisponde in un modo. QUIZ – Nicola, intercettato da Sky Sport 24, sul trionfo dell’Inter nel derby dichiara: «Questa vittoria è un qualcosa di unico, ascrivibile allo “Strano ma vero”. Potrà essere l’argomento di una domanda da quiz che un presentatore potrà fare tra vent’anni: “C’è stata solo una volta in cui una squadra ha conquistato lo scudetto in un derby”. Ed è questo il caso, tra l’altro anche in trasferta, cosa che i non calciofili non sanno. Il derby in casa è una faccenda, quello fuori casa è tutto un’altra cosa, Ogni squadra veste lo stadio a propria immagina e somiglianza, quindi vincere in casa loro è stato ...