Incubo furti nel Sannio | altre due case svaligiate in una notte

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’nel. Ladri in azione nellatra sabato e domenica in provincia di Benevento a San Lorenzello. Prese di mira due distinte abitazioni private. Poco dopo le 20.00 i malviventi dopo aver forzato una finestra si sono introdotti all’interno della casa e hanno fatto razzia di oggetti d’oro e monili. Sempre a San Lorenzello, alle 22.30 circa, il secondo colpo. I malviventi dopo essere entrati nell’abitazione hanno portato via vari oggetti d’oro e 600 € in contanti. Scattati gli allarmi al ritorno dei proprietari nelle abitazioni, per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri del Comando di Cerreto Sannita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.