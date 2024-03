Incidente stradale nel Milanese | scontro tra più automobili | sei feriti | gravissimo un 26enne

(Di martedì 5 marzo 2024)a Settimo(Milano): alcunesi sono scontrate tra loro e nell'impatto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 26 anni. È stato trasporto in ospedale in codice rosso.

Pubblicato il 4 Marzo, 2024 I carabinieri Carabinieri della stazione di Fondi hanno denunciato una cittadina di Gaeta, classe 1982, per guida in stato di ... (dayitalianews)

Incidente sul raccordo della Tangenziale: sei feriti, uno è grave: Un ragazzo di 26 anni in ospedale in codice rosso, altre cinque persone ferite in modo lieve. È il bilancio dell’Incidente avvenuto sul raccordo tra la strada statale Padana Superiore e il Sempione a ...milanotoday

S’impunta sul sanpietrino e cade a terra: Diversi interventi della Croce Gialla ieri in città: Incidente stradale, malori e Incidente in scooter. Feriti trasportati a Torrette. Presenza della municipale.ilrestodelcarlino

Battipaglia, Incidente mortale Dylan: s’indaga per omicidio stradale e lesioni colpose: StampaOmicidio stradale e lesioni personali colpose: sono queste le ipotesi di reato contenute nel fascicolo d’indagine – come riporta, anche in prima pagina, il quotidiano “La Città” oggi in edicola ...salernonotizie

Lutto in città per la morte di Ivan. Il cuoco aveva lavorato a Lucca: La tragedia di Ivan Niccolai, giovane chef di 29 anni morto domenica scorsa in seguito a un terribile Incidente stradale, mentre guidava la sua Suzuki in via De Gasperi ad Agliana, ha lasciato nel lut ...lanazione

Mai un un sinistro in 65 anni di patente: venuto a mancare in un brutto Incidente stradale a Firenze. Tutti ricordano i suoi appassionati articoli sulle vicende del basket termale e, prima ancora, su quello di Massa e Cozzile. Lo zio Giorgio ...lanazione