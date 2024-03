IA e utilizzi militari Al via la prima riunione del gruppo a guida Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 18 marzo 2024) Martedì e mercoledì un centinaio di delegati,e civili, da almeno 42 nazioni si riuniranno, a porte chiuse, all’Università del Maryland per ladei Paesi che hanno sottoscritto la Dichiarazione politica sull’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale in ambito militare, lanciata dagli Stati Uniti l’anno scorso (a cui hanno aderito 53 Stati, tra cui l’Italia). All’ordine del giorno, come ha spiegato un funzionario a Breaking Defense: ogni applicazione militare dell’intelligenza artificiale, dagli armamenti autonomi e dalle “battle network”, all’intelligenza artificiale generativa come ChatGPT, ai sistemi di back-office per la cybersicurezza, la logistica, la manutenzione, la gestione del personale e altro ancora. L’obiettivo è quello di condividere le buone pratiche, discutere modelli come il Responsible ...