Santanchè imputata - Schlein | Meloni rispetti le istituzioni e la faccia dimettere Tutte le opposizioni chiedono un passo indietro

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Ci aspettiamo che la presidente del Consiglio abbia un minimo di rispetto per lee chieda le dimissioni di Daniela Santanché“. Ellyva all’attacco dopo la notizia della richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla Procura di Milano a carico della ministra del Turismo, accusata – insieme al compagno Dimitri Kunz – di truffa aggravata ai danni dell’Inps per aver fatto lavorare 13 dipendenti di due società del suo gruppo, Visibilia, che risultavano in cassa integrazione Covid in deroga a zero ore. In una nota, la segretaria dem affianca il caso della ministra a quello di Sergio Berlato, candidatoano alle Europee nel Nord-Est dalle posizioni antivacciniste e negazioniste della pandemia: “Fratelli d’Italia è quel partito che esprime una ministraper truffa all’Inps sui fondi Covid, e ...